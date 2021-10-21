Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamadı. 5. hafta mücadelesinde Unics Kazan ile karşılaşacak olan Anadolu Efes bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

ANADOLU EFES - UNİCS KAZAN EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı 21 Ekim 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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Anadolu Efes - Unics Kazan EuroLeague basketbol maçı Bein Sports Haber ve Bilyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. Bein Sports Haber'i izlemek için Anadolu Efes - Unics Kazan maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.