Anadolu Efes uzatmalarda güldü! CSKA Moskova 97–99 Anadolu Efes | Maç Sonucu

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam etti.. Bu kapsamda CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaştı.

Bu heyecan dolu maçta normal süre 86-86'lık eşitlikte bitse de temsilcimiz uzatmalarda galibiyeti almayı başardı.

1. periyot sonucu: CSKA Moskova 16 - 23 Anadolu Efes

2. periyot sonucu: CSKA Moskova 41 - 44 Anadolu Efes

3. periyot sonucu: CSKA Moskova 64 - 57 Anadolu Efes

4. periyot sonucu: CSKA Moskova 86 - 86 Anadolu Efes

Uzatmalar sonucu: CSKA Moskova 97 - 99 Anadolu Efes