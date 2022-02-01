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Anadolu Efes uzatmalarda güldü! CSKA Moskova 97–99 Anadolu Efes | Maç Sonucu

THY EuroLeague’in 24. haftasında CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 97-99'luk galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes uzatmalarda güldü! CSKA Moskova 97–99 Anadolu Efes | Maç Sonucu

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam etti.. Bu kapsamda CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaştı.

Bu heyecan dolu maçta normal süre 86-86'lık eşitlikte bitse de temsilcimiz uzatmalarda galibiyeti almayı başardı.

1. periyot sonucu: CSKA Moskova 16 - 23 Anadolu Efes

2. periyot sonucu: CSKA Moskova 41 - 44 Anadolu Efes

3. periyot sonucu: CSKA Moskova 64 - 57 Anadolu Efes

4. periyot sonucu: CSKA Moskova 86 - 86 Anadolu Efes

Uzatmalar sonucu: CSKA Moskova 97 - 99 Anadolu Efes

Bölge Gündem Editör Ekibi
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