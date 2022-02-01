Anadolu Efes uzatmalarda güldü! CSKA Moskova 97–99 Anadolu Efes | Maç Sonucu
THY EuroLeague’in 24. haftasında CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 97-99'luk galibiyetle ayrıldı.
THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam etti.. Bu kapsamda CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaştı.
Bu heyecan dolu maçta normal süre 86-86'lık eşitlikte bitse de temsilcimiz uzatmalarda galibiyeti almayı başardı.
1. periyot sonucu: CSKA Moskova 16 - 23 Anadolu Efes
2. periyot sonucu: CSKA Moskova 41 - 44 Anadolu Efes
3. periyot sonucu: CSKA Moskova 64 - 57 Anadolu Efes
4. periyot sonucu: CSKA Moskova 86 - 86 Anadolu Efes
Uzatmalar sonucu: CSKA Moskova 97 - 99 Anadolu Efes