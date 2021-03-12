Anadolu Efes- Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague’de temsilcimiz Anadolu Efes bu akşam parkeye çıkıyor. Temsilcimiz, Hırvat ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

ANADOLU EFES- ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak olan maç (12 Mart Cuma) bu akşam, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi Boltauzer Matej, Belosevıc Ilıja ve Gkontas Spıros hakem üçlüsü yönetecek.

Zorlu mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı Bein Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Euroleague’de 28. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile beşinci, Zalgiris Kaunas ise 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan 17 maçta, Anadolu Efes 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 7 maçı ise Zalgiris Kaunas kazandı.