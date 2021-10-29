EuroLeague'e bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, turnuvanın 7. hafta karşılaşmasında evinde Zalgris Kaunas'ı konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Anadolu Efes - Zalgris Kaunas EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. Bu sorulara ilişkin cevapları haberimizde derledik...

ANADOLU EFES - ZALGRİS KAUNAS EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Zalgris Kaunas EuroLeague maçı 29 Ekim 2021 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimizin bu zorlu mücadelesi İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - ZALGRİS KAUNAS EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Zalgris Kaunas EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler temsilcimizin bu heyecan dolu karşılaşmasını şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.