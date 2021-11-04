Anadolu Efes - Zenit Basket EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa Basketbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 8. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes ile Zenit Basket karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette CSKA Moskova - Zenit Basket EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANADOLU EFES - ZENİT BASKET EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Zenit Basket EuroLeague maçı 5 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak. Temsilcimizin galibiyet alarak çıkışa geçmek istediği bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - ZENİT BASKET EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - Zenit Basket EuroLeague maçı Bein Sports Haber ve Biyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber'den şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.