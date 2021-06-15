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  4. Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Adrien Moerman'dan veda mesajı

Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Adrien Moerman'dan veda mesajı

Anadolu Efes'te kontratı sona eren Adrien Moerman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Adrien Moerman'dan veda mesajı

ING Basketbol Ligi ve Turkish Ailrlines Euroleagu'de zafere ulaşan Anadolu Efes'te ilk ayrılık yaşandı. Ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Adrien Moerman," Bu üç yılda bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Burada iyi insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz” ifadelerini kullanarak kulübe veda etti. 

32 yaşındaki yıldız basketbolcu 68 maçta 9,3 sayı ortalaması yakalamıştı. 

Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Adrien Moerman'dan veda mesajı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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