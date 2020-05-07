Anadolu Efes’ten Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes Spor Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, beyin ameliyatı geçiren ve yoğun bakımda olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bugün geçirdiği başarılı beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan ve bir süre müşahade altında tutulacak olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Kaynak: İHA