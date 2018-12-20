Anadolu Gençlik Derneği’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Gençlik Derneği'nin temsilcileri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mücahit Demiralp ve dernek üyeleri de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Buluşmada Demiralp ve beraberindekiler, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, Demiralp'in Başkan Ataç'a takvim armağan etmesinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA