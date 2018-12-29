SAKARYA (AA) - Sakarya'da Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Ferizli Şehit Hakan Bayram Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Sakarya "Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Hutbe Okuma Yarışması"nda öğrenciler minbere çıkarak en güzel hutbeyi okumak için mücadele verdi.

Yarışmada, hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, telaffuz, vurgu, tonlama, özgüven ve minber hakimiyeti, beden dilini etkili kullanma, zamanı etkili kullanma ile dış görünüm değerlendirmesi yapıldı.

Yarışma sonunda en yüksek puanı alan Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Alan, il birincisi oldu.

Kaynak: AA