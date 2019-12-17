“Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi” İstanbul’da sahnelendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi" adlı tiyatro oyunu İstanbul'da sahnelendi.

Oyunun öncesinde Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı'na dair bilgi veren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, bu teşkilatın Türk tarihi ve kültüründe çok önemli bir yer taşıdığını vurguladı. İslam medeniyetinin yaşadığı büyük buhrandan 11. yüzyılda Anadolu'da Selçuklu egemenliğinin kurulmasıyla çıktığını belirten Prof. Dr. Turan, 13. yüzyılın ortasından itibaren Moğol istilasıyla başlayan yeni bir buhran dalgasından çıkışı ise Osmanlı'nın sağladığını ifade etti.

Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Balkanlar'da kurduğu egemenliğin İslam medeniyetinin yeniden yükselmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Turan, bu yükselişte Gaziyan-ı Rûm, Abdalan-ı Rûm, Ahiyan-ı Rûm ve Bacıyan-ı Rûm'un önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynayan bu zümrelerden Bâcıyân-ı Rûm'un faaliyetlerine değinen Prof. Dr. Turan, Hz. Meryem, Hz. Hatice gibi isimleri örnek alan Bâcıyân-ı Rûm kültürünün Hayme Ana, Turhan Sultan, Şerife Bacı, Kara Fatma gibi değerli kadın kahramanlar ortaya koyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Turan'ın konuşmasının ardından Uğur İkiz tarafından kaleme alınan, Abdullah Beyaztaş tarafından yönetilen ve profesyonel tiyatrocuların rol aldığı oyun seyirciyle buluştu. Yurdun çeşitli illerinde sahnelenecek olan oyunun bir sonraki durağı İzmir olacak. 22 Aralık'ta Devlet Opera ve Balesi Bornova Necdet Aydın Salonunda sahnelenecek olan oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: İHA