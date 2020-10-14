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  3. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı...

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde, tünel viyadüklerinde bakım çalışması sebebiyle 32 günlük bir süreyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı...

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul ile başkenti Ankara'yı birbirine bağlayan O-4 adıyla bilinen Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara kısmında, tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması sebebiyle 32 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Anadolu Otoyolun' un Ankara yönü ile Kaynaşlı gişelerinde, Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince işaretleme çalışması yapıldı. Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlamak amacıyla otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Gelen sürücüler ise Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar sebebi ile Bolu Dağı Düzce kısmında aralıklı zamanlarda trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

5f81bb31214ed820e419f844.jpg5f81bb31214ed820e419f844.jpg5f81bb31214ed820e419f844.jpgAnadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

14 Kasım'da bitirilmesi planlanan bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ankara istikametinin tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

 

 



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