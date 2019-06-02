Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu Kartepe gişelerinden sonra azalıyor.

Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA