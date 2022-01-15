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  3. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamadı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı aksattı.

Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldı

Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldıAnadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldı

Emine Özfalcı
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