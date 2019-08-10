Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisinde, biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda...
SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisinde, biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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