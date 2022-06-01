Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sonuçları açıklandı! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022​​​​​​​

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçların açıklanması ile çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak. Sonuçlarını merakla bekleyen adaylar internette 'AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022' sorgusunu araştırıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebi ile online olarak yapılan sınavlar bu yıl eski düzenine geri döndü. Bu kapsamda bu yıl bahar dönemi final sınav sonuçları az önce açıklandığı duyuruldu.

21-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Fakültesi final sınavları sonrasında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Bugün AÖF tarafından beklenen açıklama geldi. Kurum, yaptığı açıklamasında final sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde..



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

3 GÜN SÜRE VERİLDİ

Konuya ilişkin sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyenler için 3 gün süre verildiği ifade edilirken, “2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarınızı 3 Haziran saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilirsiniz.” denildi.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022