Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gün geçtikçe sabırsızlanan açıköğretim öğrencileri online gerçekleştirilen AÖF final sonuçlarına gözlerini dikti. Gelen son dakika açıkamaları öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte AÖF sınav sonuç ekranı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF vize sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Ancak AÖF final sınav sonuçları hakkında henüz tarih belirtilmedi. Ancak aşağıdaki linkten sık sık sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAPILAN SON AÇIKLAMA

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Açıköğretim Sistemi sınavlarında, sınavın bitimini takip eden 3 iş günü süresince öğrencilere sorulara itiraz hakkında tanınmaktadır. İtirazlar alındıktan sonra gelen itirazlarla birlikte madde analizleri değerlendirilir. Bu süreçte açık uçlu soruların değerlendirilmesi işlemi de yapılmaktadır.

2020-2021 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavlarında 1 milyonun üzerinde öğrencinin on binlerce çoktan seçmeli soruya verdiği yanıtlar ile 82 bin 158 öğrencinin 16 farklı derste 240 farklı türde açık uçlu soruya verdiği yanıtların değerlendirmesi yapılmaktadır.

Sınav sonuçları tüm bu değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.

İTİRAZLAR SONA ERDİ

AÖF sınav sorularına itiraz süresi 28 Ocak itibariyle sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 28 Ocak saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapabilirsiniz.’ denildi.

AÖF TEK DERS SINAVI VAR MI, YAPILACAK MI?

Birçok öğrencinin merak ettiği soruya üniversiteden şöyle bir yanıt geldi;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde Tek Ders Sınavı yapılmamaktadır. Sadece, Bahar Dönemi sonunda Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydı yapılan Yaz Okulu döneminde en fazla 5 dersin alınabildiği ''Yaz Okulu Uygulaması'' bulunmaktadır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.