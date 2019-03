Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine 9 büyük ödül

ESKİŞEHİR (İHA) – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ulusal ve uluslararası alanda adını duyurmaya devam ediyor.

2018 yılında yapılan çalışmalarla bilim dünyasında adından söz ettiren AÖF, başarılarına yenilerini ekliyor. Bu başarılara katkı sağlayan Açıköğretim Fakültesi, Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (ÖTAG) Yönetici Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aras Bozkurt, hazırladığı makalelerle 3'ü ulusal 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 9 ödüle layık görüldü. Bozkurt, 2018 yılında National Institute for Digital Learning (NIDL) tarafından okunması önerilen en iyi 10 makale sıralamasında birinci ve onuncu sıradan iki makale ile ödül aldı. Bozkurt'un çalışması The Global OER Graduate network (GO-GN) tarafından açık ve uzaktan öğrenme alanında en iyi makale seçildi. Publons tarafından sosyal bilimlerde, Educational Technology Research and Development (ETR&D) tarafından eğitim teknolojileri alanında en iyi akademik dergi hakemi ödülü kazanan Bozkurt, aynı şekilde 2018 yılında uluslararası 16th Communication in the Millennium (CIM-2018) konferansında en iyi bildiri ödülü, 2 adet ulusal yayın teşvik ödülü ve bir adet makale performans ödülü almaya hak kazandı.

"Ulusal ve uluslararası manevra kabiliyeti yüksek olan ender üniversitelerden birisiyiz"

Üniversite ve öğrencilerden aldığı güçle başarıyı yakaladığını belirten Öğr. Gör. Dr. Aras Bozkurt, "Anadolu Üniversitesi 1 milyonun üzerinde öğrencisiyle dünyada mega üniversiteler arasında yer almaktadır. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde yer alan öğrencilerin yaklaşık yarısı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisidir. Bir milyonun üzerinde öğrenciye hizmet verebilen ve bu bağlamda kitlesel organizasyonlar düzenleyebilen, ulusal ve uluslararası manevra kabiliyeti yüksek olan ender üniversitelerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

"6 uluslararası, 3 ulusal ödül alarak geleneği sürdürmeye çalışıyorum"

Anadolu Üniversitesi AÖF'nin akademik anlamda başarılarının devam ettiğini kaydeden Bozkurt, "Bu alandaki başarımız akademik alanda da sürmektedir. 2018 yılında eğitim araştırmalarında Türkiye'de birinci olarak bu başarısını ispatlamış öncü bir yükseköğretim kurumuyuz. Kurumsal başarılarımızın yanı sıra yaptığımız akademik çalışmalar ve katkılarla da bu başarıyı sürdürmeye devam ediyoruz.

Açıköğretim Fakültesi'nde çalışan bir akademisyen olarak 2018 yılında 6 uluslararası, 3 ulusal ödül alarak üniversitemiz ve fakültemizin başlattığı geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Bu ödüllerin içsel motivasyonumuz arttırması kadar üniversitemizin bilim dünyasına yaptığı katkıların kabul görmesi ve tanınırlığının özellikle uluslararası alanda artması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle bu ivmeyi devam ettirmeye çalışacağım"

Ayrıca Bozkurt, son 3 yıl içerisinde toplamda 13 ödül aldığından da bahsederek, "Son 3 yıl içerisinde toplam 13 ödül aldım. 2018 yılında Açıköğretim alanında The Global OER Graduate network (GO-GN) tarafından verilen en iyi makale ödülünü aldım. Bunun yanı sıra 2018 yılında National Institute for Digital Learning (NIDL) tarafından okunması önerilen en iyi 10 makale sıralamasında birinci ve onuncu sıradan iki makaleyle güzel bir başarı yakaladım. Publons tarafından sosyal bilimlerde, Educational Technology Research and Development (ETR&D) tarafından eğitim teknolojileri alanında en iyi akademik dergi hakemi ödülü aldım. Aynı şekilde 2018 yılında uluslararası 16th Communication in the Millennium (CIM-2018) konferansında en iyi bildiri ödülü aldım. Bunların yanı sıra iki adet ulusal yayın teşvik ödülü ve bir adet makale performans ödülü almaya hak kazandım. 2019 yılında üniversitemizden ve öğrencilerimizden aldığım gücün yanında ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle bu ivmeyi devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

Kaynak: İHA