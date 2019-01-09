Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı ve sporcuları haftanın Altın Karması’nda

Anadolu Üniversitesi takımları ve sporcuları 2019 yılına galibiyetlerle ve başarılarla başlangıç yaptılar.

Anadolu Üniversitesinin farklı branşlarındaki pek çok takımı yeni yılda aldıkları başarılı sonuçlarla adından söz ettirirken, bir galibiyet sevinci de Bayanlar Voleybol Takımından geldi. TVF Bayanlar 1. Ligi'nde mücadele veren Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı, Samsun BŞB Anakent Spor'u 3-1'lik skorla geçerken haftanın "Altın Karması"nda da, "Haftanın Takımı" olarak yer aldı. Takım Kaptanı Nihal Çalışkan ve Pelin Ecem Katılmış ise "Haftanın Altın Karması"na seçilen sporcular olarak Anadolu Üniversitesine büyük gurur ve sevinç yaşattılar.

"Anadolu Üniversitesine Süper Lig yakışır"

Takım Kaptanı Nihal Çalışkan, Anadolu Üniversitesine ve kendilerine sağlanan desteklere ilişkin "Öncelikle Anadolu Üniversitesine transfer olduğum için çok mutluyum. Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük ve köklü üniversitelerinden biri. Bu takımın kaptanlığını yapmaktan dolayı da büyük gurur duyuyorum. Rektörümüzün de gençleri spora yönlendirmeye yönelik girişimlerini ve bakış açısını da bildiğim için bu da beni ayrıca mutlu ediyor. İnşallah Anadolu Üniversitesi, tüm branşlarda çok iyi yerlere gelir ve bizler de umarım çok güzel bir şekilde üniversitemizi temsil ederiz. Sonuçta biz, bir yere giderken Anadolu Üniversitesinin armasını taşıyoruz ve bu da bize gerçekten gurur veriyor Çünkü burası çok büyük bir kurum ve bu yüzden de Anadolu Üniversitesine Süper Lig yakışır. İnşallah bizler Anadolu Üniversitesini hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşıyacağız. Bu süreçte de bizlerin tek isteği öğrencilerimizin ve halkımızın maçlarımıza gelerek bizleri desteklemeleri ve voleybolu sevmeleri" ifadelerini kullandı.

"Galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduk"

Bu hafta oynadıkları Samsun BŞB maçına da değinen Çalışkan, "Samsun BŞB, ligde üçüncü sırada olan bir takımdı ve aramızda da 1 puan fark vardı. Bu yüzden ciddi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bu hafta gerçekten takımımız büyük bir mücadele örneği gösterdi ve kazanmasını da bildik. Galibiyetten dolayı da takımca büyük mutluluk duyduk. Bu hafta takımızdan iki oyuncu "Altın Karma'da yer almakla kalmadı ve takımımız da "Haftanın Takımı" seçildi" dedi.

Takım olarak hedeflerini de dile getiren Nihal Çalışkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim asıl hedefimiz Üniversitemiz Play-off'ta temsil etmek. Bu da aslında çok uzun bir süreç ve iki devre olmak üzere 6 aylık bir periyod anlamına geliyor. Ligde mücadele eden 14 takım, ilk 4'e girme mücadelesi veriyor. Bu açıdan baktığımızda da her maç bizim için önemli. Şu anda 6'ncı sıradayız ama puanımız üst sıradaki takımlarla birbirine çok yakın. İlerleyen haftalarda üst sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum. Ligde 12 maçımız daha var. Önümüzdeki hafta da Kazan Belediye deplasmanına gidiyoruz. Deplasman maçları bizim için psikolojik açılardan zor oluyor. Gerçekten bu maçlarda taraftar baskısını hissediyoruz."

Kaynak: İHA