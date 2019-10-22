Anadolu Üniversitesi filede mağlup

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin 2'nci haftasında Göztepe Spor Kulübünü Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda konuk etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçta ev sahibi Anadolu Üniversitesi, 18-25, 23-25, 25-18 ve 25-27'lik setlerle sahadan 1-3 mağlup ayrıldı. Anadolu Üniversitesi Voleybol Takımı maça; Meral Uğur, Büşra Göral, Şeyma Seyhan, Büşra Sarısoy, Yıldız Begüm Kanat ve Ünzilenur Cansız altılısıyla başladı. Maça galibiyet parolasıyla çıkan ev sahibi Anadolu Üniversitesi, rakibine karşı istediği oyun üstünlüğünü kuramayınca maçın ilk setini 25-18'lik skorla tamamladı. Maçın ikinci setine daha istekli ve dengeli bir oyunla başlayan Anadolu Üniversitesi, iyi oyununa rağmen ikinci seti ise 25-23'lük skorla geride kapattı. Maçın üçüncü setinde farkı kapatmak için hızlı ve baskılı bir oyun sergileyen takım, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. Üçüncü setteki iyi oyun ve skorla galibiyet için umutlanan üniversite ekibi, son seti 27-25'lik skorla kaybedince sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

Maç sonunda rakip takımı tebrik eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı antrenörü Muhsin Osmanoğlu, "Almamız gereken bir maçtı. Dördüncü seti önde bitirebilseydik maçı kazanma şansımız yüksek olacaktı. Henüz sezonun başındayız; ama galip gelmek istiyorduk. Puana ihtiyacımız vardı. Bu nedenle üzgünüz. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Anadolu Üniversitesi büyük bir üniversite"

Göztepe Spor Kulübü antrenörü İlker Alkan ise ilk deplasman mücadelesinde kötü bir oyun oynadıklarını belirterek, "Ligde daha üst sıralara ilerleyebilmemiz için kazanmamız gereken maçlardan biriydi. Bunun stresini de yaşadığımızı düşünüyorum" dedi. Anadolu Üniversitesinin çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Alkan, temsilcimize bundan sonraki maçlar için başarılar dileyerek "Anadolu Üniversitesi, umarım bundan sonra daha iyi yerlerde olacaktır. Eskişehir önemli bir şehir ve Anadolu Üniversitesi de büyük bir üniversite. Üniversite ve şehir halkının; kulübe, oyunculara ve antrenöre daha fazla destek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 3'üncü haftasında, 27 Ekim Pazar günü Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: İHA