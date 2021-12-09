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Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınav görevli ücretleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı. Sınavda gözetmen olarak görev alacak kişiler, Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? sorusunu araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden konuya dair detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, AÖF sınav görevli ücretleri 2021

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınav görevli ücretleri 2021

Gelen zam haberi ille sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevli olacak kişiler, Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. İşte, AÖF sınav görevli ücretleri 2021 

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınav görevli ücretleri 2021
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100, gözetmen olarak görev yapanlara 90 lira ödenmekteydi. AÖF sınavlarında görev yapan personele ödenen ve 2018 yılından beri değişmeyen ücretlere zam yapıldı. Yeni uygulama ile sınavlarda salon başkanı olan görevlilere 120, gözetmenlere 100 lira ödenecek.

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınav görevli ücretleri 2021

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ YATTI MI?

AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri ne kadar? AÖF sınav görevli ücretleri 2021​​​​​​​

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