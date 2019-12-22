Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımına karşı oynadığı maçtan 36-35 galip ayrılarak ligin ilk devresini namağlup ve lider tamamladı.

Eskişehir Porsuk Spor Salonunda oynanan maçın ilk dakikalarında art arda ataklar geliştiren Sivas Belediyespor öne geçmesine rağmen kısa sürede toparlanan Anadolu Üniversitesi maçta dengeyi sağladı. Karşılıklı bulunan sayılarla geçen ilk yarıyı, Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol takımı 19-17 önde kapattı. İkinci yarıya kontrollü başlayan her iki takım, karşılıklı sayılar buldu. Etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu Üniversitesi art arda bulduğu sayılarla öne geçse de Sivas Belediyespor maçı, son dakikaya 35-35 eşitlikle taşıdı. 26 numaralı formayı giyen oyuncu Aysu Kübra Köylü son saniye topu ağlarla buluşturdu ve maçı takımına kazandırmasını bildi. Bu sayı ile müsabaka 36-35 Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın en skorer oyuncusu ise son saniye sayısını da kaydeden Aysu Kübra Köylü oldu.

"Dokuz maçımızın dokuzuna da kazandık"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, "Güzel bir maçtı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Sivas Belediyespor takımı ile yıllardır karşılaşıyoruz. Onlar da çok iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Bizim gibi genç bir takıma sahipler. Biz bir tane daha az hata yaptık ve maçı kazandık. Bunun için mutluyuz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Maç daha rahat geçer diye düşünüyorduk ancak takımımız bizim beklediğimiz performansta oynamadı. Daha iyi oynamalarını bekliyorduk. Tabii bazen istediklerimiz saha içerisinde olmuyor. Bazı hatalar yaptık. Bu hataları gördük. Güzel olan şey, birinci devreyi namağlup lider olarak bitirdik. Dokuz maçımızın dokuzuna da kazandık. Güzel olan tarafında bu" diye konuştu.

"Rektör hocamız, kulübümüzün başkanı ve bütün yönetim kurulu üyeleri desteklerini veriyorlar"

Anadolu Üniversitesi yönetiminin verdiği desteğe dikkat çeken Murat Kabadayı, "Bizim için çok önemli olan bir şey daha var. Rektör hocamız, kulübümüzün başkanı ve bütün yönetim kurulu üyeleri desteklerini veriyorlar. Müsabakamızı izlemeye geliyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Onlara, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz ve o güzel şeylerde karışığını buluyor. Ayrıca Medya Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her maçta bizim yanımızdasınız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi, verilen üç haftalık bir aranın ardından devam edecek.

Kaynak: İHA