Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda devam ediyor. Kadın voleybolcular, yarın Bolu Belediyespor karşısında sezonun ilk sınavını verecek.

Takım kadrosunun gençleştiğini belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Muhsin Osmanoğlu, "Geçen seneden devam eden iki oyuncumuz bulunuyor. Hedefimiz mücadele eden bir ekip kurmak. Ligi elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Bolu Belediyespor ile oynanacak maça da dikkat çeken Osmanoğlu, "Bolu Belediyespor'dan daha genciz; ama arzulu ve hırslı bir kimlikte oynayarak maçı kazanmaya çalışacağız. Takım içi arkadaşlık çok iyi durumda. Sporda takım olabilmek çok önemli. Biz de bu sene iyi bir takım olup ligi en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın en belirgin özelliğinin takım içi arkadaşlık olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı kaptanı Şeyma Seyhan ise , "Başarıyı getiren her zaman birbirine kenetlenmek oluyor. Takım içi hava çok iyi durumda. Takım içindeki güzel atmosferin bize olumlu katkıları olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA