Anadolu Üniversitesi, Muharip Gazileri ağırladı

Anadolu Üniversitesi 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanacak olan "Kahramanların Hikâyesi: Eskişehir Muharip Gazileri" söyleşisi çekimleri için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Anadolu Üniversitesi, Muharip Gazileri ağırladı

Anadolu Üniversitesi 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanacak olan "Kahramanların Hikâyesi: Eskişehir Muharip Gazileri" söyleşisi çekimleri için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.

Video Yapım ve Yayın Merkezinde gerçekleşen çekimler sonrasında dernek üyelerini Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel'le bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Temizel'e derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

Prof. Dr. Temizel: "Her bir kıymetli gazimize Üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum"

Prof. Dr. Fatih Temizel, "Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile 19 Eylül Gaziler Günü özelinde bir söyleşi gerçekleştirdik. Gazilerimizi, Üniversitemizde ağırlamaktan öğrencilerimizle buluşturacak olmaktan büyük onur duyduk. Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri nezdine tüm gazilerimize Üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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