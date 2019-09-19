Anadolu Üniversitesi öğretim elemanına uluslararası yarışmadan birincilik ödülü

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Onur Dülger, İtalya'da düzenlenen Torre Della Quadra Uluslararası Kompozisyon Yarışmasının "Yaylı Sazlar Dörtlü" bölümünde "Barzakh" isimli eseriyle birinci oldu.

Aldığı derece ile Anadolu Üniversitesini gururlandıran Öğr. Gör. Dr. Onur Dülger, "Yarışma; Kilise Orgu, Oda Müziği ve Yaylı Sazlar Dörtlü olmak üzere 3 kısımdan oluşuyordu. Bu bölümleri kapsayan eserlerimizi son gönderim tarihi olan 12 Haziran'a kadar ilettik. Ben ise "Yaylı Sazlar Dörtlü" bölümünde birinci oldum. Bu yarışma çok önemli bir kompozisyon yarışması. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda da ödüle lâyık görüldüm. Ödüller ise 23 Kasım'da düzenlenecek törenle takdim edilecek" dedi.

Eserine ilişkin bilgiler de veren Öğr. Gör. Dr. Dülger, "Eserimin ismi İslâm'da kullanılan bir terimden geliyor. Bu terim ise bu dünya ile ahireti ayırmak anlamında kullanılıyor. Ben burada iki farklı ortamı müzikle birbirinden ayırmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA