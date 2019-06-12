Anadolu Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim dönemi mezuniyet törenleri başladı. Törene katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da programda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'i unutmadı.

Anadolu Üniversitesi, 2019 mezunlarını düzenlenen törenler ile uğurluyor. Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen törende İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı mezunu bin 520 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Hukuk Fakültesi önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, öğrencilerin okudukları fakülte ve bölüm bayraklarıyla stadyuma giriş yapması ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile süren törende mezunlar, hazırladıkları pankartların yanı sıra kep atmanın mutluluğu ile renkli görüntüler oluşturdu. Ailelerin yaşadığı heyecan ise öğrencilerinkini gölgede bıraktı.

"Bugünlerin kıymetini 10 sene sonra yönetimi kendilerine bıraktığımız anlayacaklardır"

Törende konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, mezun olan öğrencileri gerçek hayata gönderdiklerini ifade etti. "Farkında henüz olmayabilirler ama 10 sene sonra yönetimi kendilerine bıraktığımız zaman bugünlerin kıymetini anlayacaklardır" diyen Rektör Çomaklı, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni değil aynı zamanda geleceğimizi inşa edeceğimiz, çocuklarımızı, devletimizi teslim edeceğimiz gençlerimizi gerçek hayata yolluyoruz. O nedenle eğitim süresince bizlerle beraber olan, bu çocukları yalnız bırakmayan siz değerli ailelere buradan saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyor, hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde hür, bağımsız, kimseye tabi olmadan çok zeki bir şekilde verdiğimiz bilgileri alarak ve bizleri de yöneteceklerine inandığımız şekilde bugün mezun ediyoruz. Onları eğitimli bireyler olarak çocuklarımızı teslim edeceğimiz çok kaliteli bir ordu olarak görüyoruz. Bunun farkında henüz olmayabilirler ama 10 sene sonra yönetimi kendilerine bıraktığımız zaman bugünlerin kıymetini anlayacaklardır. Mezun olduktan sonra hayatlarını çok şeffaf ve bir de aldıkları eğitimin entelektüel boyutunu yansıtarak yaşamalarını temenni ediyoruz. Tüm öğretim üyelerimiz sizin çocuklarınızın entelektüel bilgi birikimini artırmak için de 4 senedir çabaladılar, uğraştılar ve eminiz ki çocuklarımız bunu da aldılar bizleri mahcup etmeyecekler" şeklinde konuştu.

Törende bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'e de sevgi ve saygılarını sunduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, "Burada benim kabir arkadaşım Ömer Halisdemir'in sevgili eşi de aramızda. Ona buradan saygı ve şükranlarımı sunuyorum hepinizin huzurunda. Kabir arkadaşlığı kolay değil ama içerisinden Ömer Halisler çıkacak bir grubu görüyorsunuz burada. İlla savaşta değil ama eğitimli olarak bu çocukların onu yaşatacak seviyede kahramanlıkları var yüreklerinde" dedi.

Öte yandan Hukuk Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi öğrencileri ise mezuniyet heyecanını 13 Haziran günü düzenlenecek tören ile yaşayacak.

Kaynak: İHA