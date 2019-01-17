Anadolu Üniversitesinde mülteci krizi konuşuldu

Anadolu Üniversitesinde "Finansal Kriz ve Mülteci Krizi Bağlamında Avrupa'da Popülizm" isimli bir konferans yapıldı.

Konferans, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya'nın sunumuyla Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Göç çalıştığınız zaman göçmenleri entegre etmeye başaran veya başaramayan devletleri çalışıyorsunuz"

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, sunumunun 2017 yılında Avrupa'nın farklı kentlerinde yaptıkları çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, sağ popülist partilerin taraftarlarıyla birlikte yaptıkları derinlemesine görüşmelerin analizi niteliğinde bir araştırma olduğunu ifade etti. Örneklemlerinin Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve İtalya özelinde oluşturulduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, "Buradaki sağ hareketlere ve siyasal partilerin söylemlerine baktık. Özellikle de bu son dönemde sağ popülist hareketin bu kadar yükseliyor olmasının nedenini de sununun başlığında yer alan iki ana etkileyici unsur üzerinden ortaya çıktığını söylemek abartılı olmayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Kaya konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çalışmamda Avrupa'da yaşayan ve sağ popülizmine kayan insan kitlelerinin resmini yakalamaya çalıştım. Çok uzun yıllardan beri göç çalışmaları yapan biri olarak hep şunu iddia ettim; göç çalıştığınız zaman aslında sadece göçmenleri çalışmıyorsunuz, göçmenlerin içinde bulunduğu siyasal, toplumsal, kültürel ve psikolojik bağlamı çalışıyorsunuz. Göç çalıştığınız zaman göçmenleri entegre etmeye başaran veya başaramayan devletleri çalışıyorsunuz."

Konferans, Prof. Dr. Ayhan Kaya'nın araştırmasının detaylarını paylaşmasının ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: İHA