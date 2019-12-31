Anadolu Üniversitesi’nden kültür-sanat etkinlikleri

Anadolu Üniversitesi'nde piyano resitalinden akustik konserlere kadar birçok etkinlikle müzikseverler bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi'nde kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen "Piyano Resitali", Koral Çalgan Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Müzik Bölümü Piyano Sanat Dalı öğrencisi Reyhan Senyücel'in sahne aldığı konsere öğrenciler ve aileleri ilgiyle takip etti.

"Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan "Dillerdeki Türküler'"

Anadolu Üniversitesi Halk Bilim ve Araştırma Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen "Dillerdeki Türküler" konseri, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da sanatseverle buluştu. Öğr. Gör. Pelin Altıntaş'ın şefliğini üstlendiği konsere, çok sayıda sanatsever büyük ilgi gösterdi.

"Türk Halk Müziği Dinletisi"

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ile Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümünün ortaklaşa düzenlediği konserde, Türk Halk Müziği eserleri sanatseverlerle buluştu. Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Musiki Tarihi Salonunda düzenlenen dinletide, öğretim görevlisi Gonca Çicek ve Tolgahan Diktaş solist olarak yer aldı. Konserde; Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana, Melüllenme Deli Gönül, Kara Toprak, Ne Karaymış Şu Anlımın Yazısı, O Yar Gelir, Kabartan Zeybeği , Çaya İndim Taşı Yok, Yağmur Yağar Benim Garip Başıma, Iğdır'ın Al Alması adlı eserler seslendirildi. Konuyla ilgili konuşan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapan Tolgahan Diktaş, "Bu gün burada Anadolu'nun birçok yöresinden türküler, Surmental eserler seslendireceğiz. Bizim amacımız kültürümüzü doğru bir şekilde birçok kişiye tanıtmak. Konsere beklediğimizden yoğun bir ilgi oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tür konserlerin gerçekleşmesinde emeği geçen ve bu tür konserlere katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Akustik ve elektroakustik kompozisyon konseri"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen akustik ve elektroakustik kompozisyon konseri, Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirildi. Pieter Snapper'dan seçmeli kompozisyon derslerini alan öğrencilerin bestelediği parçaların seslendirildiği konserde, klavsende Burak Basmacıoğlu, Arp'ta Ece Yavaş, Obua'da Ilgaz Tuç, Çello'da Ecem Su Yılman, klarnette ise Su Akyol yer aldı. Ses mühendisi ve prodüktör Pieter Snapper, konser öncesinde, "Akustik ve elektroakustik kompozisyon dersleri, biraz şizofrenik bir program diyebilirim. Gürültüden müzik yapıyoruz ve bu gürültü istemediğimiz seslerden oluşuyor. Gürültü pozitif bir ses değil; ama öğrencilerim bunları bestelerken kendilerine göre yorumladılar ve farklı bir şey ortaya çıkardılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA