Anadolu Üniversitesi’nden sınıf öğretmenlerin gelişimine katkı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle geliştirilen ve Eğitim Temel Eğitim Bölümü tarafından yürütülen TÜBİTAK 3001 Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Üniversite-Okul İş Birliği Modeli projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şefik Yaşar Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, il merkezinden 1, ilçe merkezlerinden 2 ve köylerden 3 olmak üzere toplam 6 okuldan 50'nin üzerinde öğretmen dahil edildi. Projenin hazırlanma aşamalarında; Dr. Öğr. Üyesi Ömür Gürdoğan Bayır, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kılıç, Arş. Gör. Mediha Güner Özer ve Arş. Gör. Ecmel Yaşar bulundu. Projenin yürütücülüğünü ise Prof. Dr. Mehmet Gültekin üstlendi. Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine yardımcı olmayı ve bu gelişime süreklilik kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında, 3 tane ortak 9 farklı etkinlik gerçekleşecek.

Proje dâhilinde öğretmenler ile birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesinin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çözümler ürettiğine vurgu yaptı. Odabaşı, "Benim için bu tür projelerin 2 anlamı var. İlki, projenin TÜBİTAK kapsamında kabul edilmiş olması, ikincisi ise projede öğretmenlerimizin yer alıyor olması. Bizim akademik kaygılarımız vardır ama sosyal yaşamdaki kaygılarımız her zaman daha fazladır. Bir çocuğun saçını okşamak, ruhuna dokunmak, aynı zamanda o çocuğu ilelebet başarılı kılmaktır. Bu proje çok kıymetli. Birbirimizden akıl alacağız, öğreneceğiz, birlikte gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin gelecek nesillere doğrudan etki ettiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Gültekin de, "Öğretmenlerin mesleki gelişimi büyük önem arz ediyor. Bir eğitim sistemi ancak öğretmenlerinin niteliği kadar hizmet üretebilir. O yüzden bu süreçte öğretmenlerimizin gelişimi ve nitelikleri projemizin en büyük dinamiklerinden birisi olacak. Bu heyecanlı yolculuğumuzda; projemize gönüllü olarak katılan, mesleki gelişim heyecanını ve coşkusunu bizimle paylaşma iradesi gösteren, bizi umutlandıran sınıf öğretmenlerimize gönülden bir teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA