Anadolu Üniversitesi’nin projesi TÜBİTAK’tan kabul aldı

Uzaktan eğitim alanında Anadolu Üniversitesi'nin geliştirdiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul aldı.

Korona virüs salgınıyla beraber dünya genelindeki yaklaşık 1 milyar 600 milyon öğrencinin eğitimi kesintiye uğradı. Birçok ülke, Türkiye'de olduğu gibi eğitimin devamlılığı adına hızla uzaktan eğitim çalışmalarını devreye soktu. Bu süreçte pandemi ile uzun soluklu mücadele adına TÜBİTAK tarafından "Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı SOBAG 1001 proje çağrısı yapıldı. Uzaktan eğitim alanında çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt'un yönetici olarak başvurduğu Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu İçin Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi isimli projesi TÜBİTAK tarafından kabul aldı.

"Eğitsel içerik çeşitliliğini artırırken maliyeti düşürüyor"

Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine ve 2023 eğitim vizyonuna uygun olarak tasarlanan proje ile Türk Yükseköğretim sistemine sürdürülebilir faydaların sağlanması hedefleniyor. Acil uzaktan eğitim tedbirleri kapsamında her zaman kullanılabilir nitelikte bulunan proje, aynı zamanda eğitimde açıklık kavramına uygun özellikler taşıyor. Yaklaşık 8 milyon öğrencisi bulunan yükseköğretim alanında içerik çeşitliliğini artırmak ve maliyeti düşürmek üzerine önemli etkiler yaratabilme potansiyeli taşıyan proje ile mevcut durumda ortaya çıkan erişilebilirlik ve esneklik gibi boyutlardaki aksamaların önüne geçilebiliyor.

Kaynak: İHA