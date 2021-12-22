Yurdun farklı kentlerine uğrayan kar, geçtiğimiz gün İstanbul'a da geldi. Etkisini daha çok Avrupa Yakası'nda gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerine de uğradı. Özellikle Pendik'li vatandaşların umutla beklediği beyaz tanecikler Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterecek mi? Vatandaşlar Anadolu yakasında kar yağacak mı? Pendik, Kartal, Maltepe'de kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ANADOLU YAKASINDA KAR YAĞACAK MI? PENDİK, KARTAL, MALTEPE'DE KAR YAĞACAK MI?

Aralık ayının sonlarına gelmişken, kar yağışı ülkeyi etkisi altına aldı. İstanbul Avrupa Yakası'na uğrayan yağışlar, Anadolu Yakası'nın da yüksek kesimlerine de geldi. Bununla birlikte, Pendik, Kartal ve Maltepe'de yaşayan vatandaşlar kar yağışlarının ilçelerine uğrayıp uğramayacağı konusunda yapılan Meteoroloji yorumlarına heyecanla göz atıyor.

Son olarak, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bu akşam saatlerinde Pendik ve çevresinde kar yağışının olacağını duyurdu. "İstanbul kar yağışına, yer yer örtülük kar yağışına hazır mısın?" sorusunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Ökten," Bu gece ama özellikle de yarın sabah beni heyecanlandırıyor. İlk kar heyecan vericidir. Özellikle Çamlıca tarafına yoğun kar veren kısa vade modelleri var." dedi. Hemen ardından "Pendik'te de kar bekleniyor" notunu da ekleyerek, vatandaşı heyecanlandırdı.