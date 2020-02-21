İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL- ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüntü dökümü:

Yağmurdan detaylar

-D-100'den detaylar

-Kartal ve Üsküdar'dan yağmur detayları

-Vatandaşlardan ve araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT