ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.
İSTANBUL- ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Görüntü dökümü:
Yağmurdan detaylar
-D-100'den detaylar
-Kartal ve Üsküdar'dan yağmur detayları
-Vatandaşlardan ve araçlardan detaylar
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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