İSTANBUL- ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu. Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüntü dökümü:

Yağmurdan detaylar

-D-100'den detaylar

-Kartal ve Üsküdar'dan yağmur detayları

-Vatandaşlardan ve araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA