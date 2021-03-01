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  3. Anadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktı

Anadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktı

İstanbul'da geçen kurak yaz aylarından sonra üst üste gelen yağışlar barajlardaki doluluk oranının artmasına sebep oldu. Genel olarak İstanbul barajlarının doluluk oranı 56.20 seviyesine doğru çıkarken, Anadolu yakasındaki Elmalı barajının oranı 63.85 seviyesine kadar arttı.

Anadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktı

Uzun bir süre kuraklık haberleriyle endişeli olan İstanbulluların yüzünü güldüren gelişmeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. İstanbul barajlarında genel olarak doluluk 56.20 seviyesine çıkarken, Anadolu yakasındaki Elmalı Barajının doluluk oranı 63.85'e ulaşmış durumda.

DOLULUK ORANI 20 SEVİYESİNDEN 56.20'YE ULAŞTI

İstanbul barajlarında geçen Aralık ayında doluluk oranı 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu seviye 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve kar yağışından sonra barajların doluluk oranı arttı. Bu yağıştan Elmalı barajı da nasibini aldı.

Anadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktı

Kuraklık nedeniyle yosun patlamasının yaşandığı Elmalı barajında yeşil tabakanın bir miktar çekildiği görüldü. İstanbul'un Anadolu yakasındaki doluluğu artan Elmalı Barajı, havadan görüntülendi.

 

 

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