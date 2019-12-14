Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.

Oynanacak müsabakalarda, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla ve Uşak illerinden 10 takım mücadele edecek. Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, emek verilen hiçbir branşta başarısızlık olmayacağını belirterek, "Voleybol dalında ülkemiz önemli başarılara imza attı. Hem milli takım olarak hem de takımlar bazında dünya şampiyonlukları bulunuyor. Bu yönüyle doğru yoldasınız. Emek verdiğiniz hiçbir branşta başarısızlık olmaz. Başarılı olmanızda ve yetiştirilmenizde antrenörlerinizin emekleri var. Hepinizin ayrı ayrı yetenekleri var. Yeteneklerinizi geliştirerek, daha iyi noktalara taşımalısınız. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ise, voleybolun disiplin, saygı ve sevgi takım ruhunun ön planda olan bir branş olduğunu ifade ederek, "Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda aranızdan başarılı sporcular çıkacak. Uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına yürekten inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA