Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.

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