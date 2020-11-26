Anadolujet'in kampanyası havalara uçuracak! Yurt içi uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulanacak

Yurtiçi uçuşlarda çokça tercih edilen hava yolu şirketi olan Anadolujet, vatandaşlara yeni bir kampanya sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada Andolujet'in misafirlerine yurt içinde gerçekleştireceği uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma imkanı sunduğu belirtildi. Söz konusu açıklamada," Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 26 - 29 Kasım 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 18 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kampanyanın, KKTC hariç tüm yurtiçi uçuşları kapsadığı ve tüm ücret, sınıf paketlerinde geçerli olduğu kaydedildi.

Bebek yolcuların kampanya kapsamı dışında olduğu ifade edilen açıklamada, "Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Anadolu Jet'ten internet sitesinden yapılan bilgilendirmede," anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJKIS40” indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır). denildi.

KAMPANYA KOŞULLARI

26 - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

18 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşlarında geçerlidir.

Biletler belirtilen yurt içi uçuşları için baz ücret üzerinden %40 indirimle satışa sunulacaktır. Vergiler ve harçlar indirime dâhil değildir.

Kuzey Kıbrıs uçuşları kampanyaya dâhil değildir.

Kampanyalı uçak bileti fırsatları 2.500.000 adet koltuk ile sınırlıdır.

Kampanya tüm satış kanallarında geçerlidir.

Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde indirim kodu geçerli değildir.

İndirim kodu EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

Bebek yolcu tipi kampanyaya dâhil değildir.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

İndirim kodu çoklu uçuşlarda geçerli değildir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.