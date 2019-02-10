Anadolu’nun pizzası olarak bilinen "yağ somunu"na yoğun ilgi

Konya'da her sabah namazı sonrası yenilen ve Anadolu'nun pizzası olarak tanımlanan yağ somunu yoğun ilgi görüyor.

Konya'da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı yağ somunu Konyalılar tarafından yeniden ilgi odağı oldu. Yıllar önce babasının mesleğine merak salarak fırıncılığa başlayan Vehbi Işıklı, bu lezzeti 15 yıldır her sabah vatandaşlara sunuyor. Sabah erken saatlerde dükkanına gelerek hamurunu hazırlayan Işıklı, daha sonra ocağı yakıyor. Hazırlanan hamuru ocakta pişirerek yağ somunu hazırlayan Işıklar, vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli gibi 12 farklı çeşitte yağ somununu pişiriyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı Kapu Camii civarında hizmet veren Işıklı, yağ somununun sabah namazına gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Babam fırın ustası. Ben de ilkokulda başladım bu işe. Sevdiğim bir meslek, el emeği işi. Daha sonra bu yağ somunu işinde ise 15 yıl kadar önce öyle bir aklımıza geldi, yapsak nasıl olur derken çok şükür oldu. Bu işi yaparken vatandaşların tepkisi de güzel oluyor. Kapu Camii genelde sabah namazlarında biraz daha yoğun olur" dedi.

"Pizza yerine yağ somunu yensin"

Yıllardır yağ somunu üreten Işıklar, "Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri ailelerin gelmesi gelenek haline geldi. Tabii yıllardır var ama 15 yıldır daha fazla yoğunlaştı. Cami çıkışında bu lezzeti tatmak için vatandaşlar ilk buraya geliyorlar. Bununla da kalmıyor, il dışından gelen misafirlerimiz de oluyor" diye konuştu.

Yağ somununun vatandaşlar tarafından vazgeçilmez bir lezzet olduğunu anlatan Işıklar, "Yağ somunun önce ekmeğini pişiriyorsun, çıktıktan sonra pişen ekmeğin kapağını açıyorsun. Aşağı yukarı 14-15 çeşidi var. Pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli çeşitlerini de kendimizce geliştirerek talep ve isteğe göre yapıyoruz. Pizza yiyeceklerine yağ somunu yesinler" şeklinde konuştu.

Yağ somunu için iş yerine gelen vatandaşların bazıları bu lezzeti ilk defa tadacaklarını söylerken, bazıları ise her sabah namazı sonrası yağ somunu yediklerini söyledi.

Kaynak: İHA