Anadolunun yüksek teknolojileri Erciyes Teknopark’ta yatırımcılarla buluştu

Erciyes Teknopark-Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Teknology Showcase/Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliği ile girişimci ve yatırımcılar bir araya geldi.

Teknology Showcase/Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği kapsamında teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip akademisyenler, Sera Kuluçka Merkezi'nde yer alan takımlar, Erciyes Teknopark firmaları ve teknoloji odaklı, ticari değer taşıyan projelerine yatırımcı bulabilmek için sunum yaptı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmeye önem verdiklerini ifade ederek; "Erciyes Teknopark ERBAN olarak düzenlediğimiz bu etkinlik ile ülke çapında 30'a yakın yatırımcı 15 teknoloji tabanlı projeyi ilk kez görmek için Erciyes Teknopark'a geldi. Teknology Showcase 2018 ile çoğunluğunu Erciyes Teknopark'ta kurulmuş akademisyen girişimcilerimizin geliştirdiği sağlık, yazılım, tarım ve diğer teknoloji alanlarındaki yüksek teknoloji içeren projeler Türkiye'nin önde gelen teknoloji yatırımcıları ile buluştu. Erciyes Teknopark olarak bölgemizdeki teknoloji tabanlı işletme sayısını artırmak için girişimciler ile yatırımcıları bir araya getireceğimiz bu tür etkinlikleri düzenlemeye oldukça önem veriyoruz. Düzenlenen bu etkinlikler girişimcilerimizin fon kaynaklarını edinmeleri açısından verimli sonuçlar sağlamaktadır. Etkinliğimize bu sene kattığımız yenilik ile teknoloji sunumları sonrasında, Kayserili iş adamları ve öğrenciler için paneller düzenledik. İş adamları için düzenlenen panelde, Türkiye'de teknoloji yatırımlarından para kazanma stratejileri aktarıldı. Öğrenciler için düzenlenen panellerde ise girişimciliğe nasıl başlanması gerektiği ve girişimcilikte kariyer planlamasının nasıl yapılması gerektiği anlatıldı. Erciyes Teknopark olarak yeni teknolojileri ve girişimcilerini yatırımcılar ile buluşturacağımız bu tür etkinliklerimizi içine kattığımız yeniliklerle düzenlemeye devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Teknology Showcase 2018 sağlık, yazılım, tarım ve diğer teknoloji alanlarında çoğunluğu yüksek teknoloji sınıfındaki projeler sunuldu.

Kaynak: İHA