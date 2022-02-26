Anaerobik ne demek, TDK'ya göre Anaerobik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anaerobik ne demek? Anaerobik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anaerobik kelimesi. Peki anaerobik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anaerobik nedir, anaerobik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANAEROBİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anaerobik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anaerobik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anaerobik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen

