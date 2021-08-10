Anafartalar Zaferi nedir, ne zaman, kaçıncı yılı 2021? Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı?

Tarihe damga vuran Osmanlı Devleti'nin Gelibolundaki Anafartalar Zaferi yıl dönümü dolayısıyla internet mecrasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Bir milletin kaderini değiştiren bu savaş ile ayrıntıları haberimizde derledik.

ANAFARTALAR NEDİR?

Çanakkale Savaşı sırasında 7 Ağustos - 21 Ağustos 1915 arasında Türk ve İngiliz kuvvetleri arasındaki çarpışmalara verilen addır. Çanakkale'de sıkışan ve başarı sağlayamayan İngilizlerin, Suğla (Anafarta) körfezi kıyılarına çıkarma yapmaları (6 - 7 Ağustos) ve Arıburnu'ndaki Türk kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşatmak için harekete geçmeleriyle başlayan Anafartalar Savaşı'nda, Türk kuvvetleri başlangıçta hazırlıksız yakalandılarsa da, bölge yakınındaki 19. Tümen komutanı Albay Mustafa Kemal'in duruma kısa sürede el koyması ve İngilizleri bölge için ve Gelibolu Yarımadası için çok önemli olan Conkbayırı-Kocaçimen bölgesinde 7 Ağustos gecesi boyunca küçük bir kuvvetle durdurmayı başarması, harekatın gidişini hızla değiştirdi.

8 Ağustos sabahı Çanakkale'deki 5. Ordu komutanı Otto Liman von Sanders'in, 7. ve 12.Tümen'leri Anafartalar'a yardıma göndermesi ve Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atamasından sonra, 8 - 9 Ağustos gecesi Anafartalar'a gelen Mustafa Kemal, saldırı buyruğunu verdi. Geri püskürtülerek kıyıdaki Anafartalar Düzlüğü'nde sıkışan İngilizler, 21 Ağustos'ta son ve şiddetli bir saldırıya geçtilerse de, özellikle 12. Tümen'in direnişiyle bir kez daha püskürtüldüler ve bir daha saldırmayı göze alamayarak, 19 - 20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar'ı ve Arıburnu'nu boşaltarak geri çekilmek zorunda kaldılar.

ANAFARTALAR ZAFERİ NE ZAMAN? KAÇINCI YILI 2021?

Anafartalar Zaferi 9 Ağustos - 10 Ağustos 1915 tarihleri arasında Gelibolu Yarım Adasında Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan bir zaferdir. Anafartalar Zaferi 2021 yılında 106. yıl dönümünü kutlamaktadır.

ANAFARTALAR ZAFERİ HANGİ CEPHEDE KAZANILDI?

Zor şartlarda kazanılan bu zafer, Anafartalar Cephesinde kazanılmıştır.

ANAFARTALAR SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU? SAVAŞI KİM KAZANDI?

Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya Hindistanı ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmiştir.Yapılan savaşta Osmanlı Devleti Gelibolu'da Zaferini ilan etmiştir.