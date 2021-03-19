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Anagold 24erzincanspor 0 - 0 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor 0 - 0 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Sarıyer karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Sarıyer ile 18.03.2021 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Anagold 24erzincanspor - Sarıyer maçı skoru ne oldu?
Anagold 24erzincanspor, Sarıyer Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.03.2021 14:00

Anagold 24erzincanspor Sarıyer Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Ayberk Demirbaş(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 7. Niyazi Batuhan Salman, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker, 61. Sefa Akgün

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 8. Muhammed Samed Karakoç, 12. Abdulcebrail Akbulut, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 28. Sabrican Vural, 34. Emirhan Demir, 41. Uğur Daşdemir, 53. Ozan Papaker, 57. Emre Yıldız

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 79.dk, Sarı Kart Niyazi Batuhan Salman 66.dk, Sarı Kart Hakan Demir 35.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Demir 76.dk, Uğurcan Bekçi 76.dk, Mustafa Ethem Erboğa 85.dk

Oyuna Girenler
Sabrican Vural 76.dk, Muhammed Samed Karakoç 76.dk, Ozan Papaker 85.dk

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 8. Fatih Gül, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 61. Zafer Şensoy, 66. Adem Koçak, 80. Muhammed Demirci, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ekrem Al

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Barış Memiş 60.dk, Furkan Yaman 72.dk, Bertul Kocabaş 86.dk

Oyuna Girenler
Adem Koçak 60.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 72.dk, Zafer Şensoy 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK28235074187456
2Hekimoğlu Trabzon27167460235537
3Kocaelispor27157541225219
4Sarıyer281310540204920
524Erzincanspor27139539234816
6Ankara Demirspor281210643324611
7Uşak Spor2712874233449
8Amed Sportif28135104137444
9Çorum FK27127853304323
10Afjet Afyonspor27111063833435
11Kahramanmaraşspor2771010344331-9
12Zonguldak Kömürspor276813254026-15
13İnegölspor2741013274222-15
14Ergene Velimeşe2841014335822-25
15Sancaktepe FK276417265722-31
16Şanlıurfaspor276615296224-33
17Hacettepe Spor285518214220-21
18Gümüşhanespor286517305923-29
19Niğde Anadolu FK2731014204219-22

Fikstür

18.03.202124Erzincanspor0-0Sarıyer
18.03.2021Uşak Spor2-0Hacettepe Spor
18.03.2021Şanlıurfaspor3-0Zonguldak Kömürspor
18.03.2021Sancaktepe FK0-3Kocaelispor
18.03.2021Kahramanmaraşspor1-3Manisa FK
18.03.2021Hekimoğlu Trabzon4-1Gümüşhanespor
18.03.2021Ergene Velimeşe2-2İnegölspor
18.03.2021Ankara Demirspor1-1Afjet Afyonspor
18.03.2021Amed Sportif1-2Çorum FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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