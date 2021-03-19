Anagold 24erzincanspor 0 - 0 Sarıyer Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Sarıyer karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 29. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Sarıyer ile 18.03.2021 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Anagold 24erzincanspor - Sarıyer maçı skoru ne oldu?
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Anagold 24erzincanspor - Sarıyer Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.03.2021 14:00
Anagold 24erzincanspor Sarıyer Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Ayberk Demirbaş(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 6. Ahmet Kaan Ergün, 7. Niyazi Batuhan Salman, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa, 20. Hakan Demir, 33. Mümin Talip Pazarlı, 48. Rıdvan Türker, 61. Sefa Akgün
Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 8. Muhammed Samed Karakoç, 12. Abdulcebrail Akbulut, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 28. Sabrican Vural, 34. Emirhan Demir, 41. Uğur Daşdemir, 53. Ozan Papaker, 57. Emre Yıldız
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 79.dk, Sarı Kart Niyazi Batuhan Salman 66.dk, Sarı Kart Hakan Demir 35.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakan Demir 76.dk, Uğurcan Bekçi 76.dk, Mustafa Ethem Erboğa 85.dk
Oyuna Girenler
Sabrican Vural 76.dk, Muhammed Samed Karakoç 76.dk, Ozan Papaker 85.dk
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 17. Okan Deniz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 8. Fatih Gül, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 61. Zafer Şensoy, 66. Adem Koçak, 80. Muhammed Demirci, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ekrem Al
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Barış Memiş 60.dk, Furkan Yaman 72.dk, Bertul Kocabaş 86.dk
Oyuna Girenler
Adem Koçak 60.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 72.dk, Zafer Şensoy 86.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|28
|23
|5
|0
|74
|18
|74
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|27
|16
|7
|4
|60
|23
|55
|37
|3
|Kocaelispor
|27
|15
|7
|5
|41
|22
|52
|19
|4
|Sarıyer
|28
|13
|10
|5
|40
|20
|49
|20
|5
|24Erzincanspor
|27
|13
|9
|5
|39
|23
|48
|16
|6
|Ankara Demirspor
|28
|12
|10
|6
|43
|32
|46
|11
|7
|Uşak Spor
|27
|12
|8
|7
|42
|33
|44
|9
|8
|Amed Sportif
|28
|13
|5
|10
|41
|37
|44
|4
|9
|Çorum FK
|27
|12
|7
|8
|53
|30
|43
|23
|10
|Afjet Afyonspor
|27
|11
|10
|6
|38
|33
|43
|5
|11
|Kahramanmaraşspor
|27
|7
|10
|10
|34
|43
|31
|-9
|12
|Zonguldak Kömürspor
|27
|6
|8
|13
|25
|40
|26
|-15
|13
|İnegölspor
|27
|4
|10
|13
|27
|42
|22
|-15
|14
|Ergene Velimeşe
|28
|4
|10
|14
|33
|58
|22
|-25
|15
|Sancaktepe FK
|27
|6
|4
|17
|26
|57
|22
|-31
|16
|Şanlıurfaspor
|27
|6
|6
|15
|29
|62
|24
|-33
|17
|Hacettepe Spor
|28
|5
|5
|18
|21
|42
|20
|-21
|18
|Gümüşhanespor
|28
|6
|5
|17
|30
|59
|23
|-29
|19
|Niğde Anadolu FK
|27
|3
|10
|14
|20
|42
|19
|-22
Fikstür
|18.03.2021
|24Erzincanspor
|0-0
|Sarıyer
|18.03.2021
|Uşak Spor
|2-0
|Hacettepe Spor
|18.03.2021
|Şanlıurfaspor
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|18.03.2021
|Sancaktepe FK
|0-3
|Kocaelispor
|18.03.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-3
|Manisa FK
|18.03.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|4-1
|Gümüşhanespor
|18.03.2021
|Ergene Velimeşe
|2-2
|İnegölspor
|18.03.2021
|Ankara Demirspor
|1-1
|Afjet Afyonspor
|18.03.2021
|Amed Sportif
|1-2
|Çorum FK