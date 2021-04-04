Anagold 24erzincanspor 0 - 1 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Çorum ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Çorum ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Çorum karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Çorum ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Anagold 24erzincanspor - Çorum maçı skoru ne oldu?
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Anagold 24erzincanspor - Çorum Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Anagold 24erzincanspor Çorum Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 48. Rıdvan Türker, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 3. Abdullah Balıkuv, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 20. Hakan Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 6. Ahmet Kaan Ergün, 53. Ozan Papaker, 41. Uğur Daşdemir, 22. Mehmet Kuruoğlu, 12. Abdulcebrail Akbulut, 28. Sabrican Vural, 23. Batuhan Yılmaz, 57. Emre Yıldız, 34. Emirhan Demir
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sefa Akgün 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Mümin Talip Pazarlı 85.dk, Hakan Demir 76.dk, Uğurcan Bekçi 83.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Kuruoğlu 85.dk, Ozan Papaker 76.dk, Abdulcebrail Akbulut 83.dk
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 54. Tarık Mayhoş, 22. Abdulhamit Yıldız, 61. Murat Türkkan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 80. Hüseyin Bak, 10. Umut Kaya, 27. Mikail Albayrak, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 88. Hüseyin Can Sözüdoğru, 26. Mete Yıldız, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 6. Kerem Çağatay, 77. Kürşat Altunkaya, 14. Oktay Balcı
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
Sinan Kurumuş,79.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Bak 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Bak 66.dk, Mikail Albayrak 74.dk, Cengiz Ötkün 89.dk
Oyuna Girenler
Kerem Çağatay 66.dk, Oktay Balcı 74.dk, Mete Yıldız 89.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor