Anagold 24erzincanspor 0 - 1 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Çorum ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Anagold 24erzincanspor - Çorum maçı skoru ne oldu?

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