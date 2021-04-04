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Anagold 24erzincanspor 0 - 1 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Çorum ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor 0 - 1 Çorum Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Çorum ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Çorum karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Çorum ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Anagold 24erzincanspor - Çorum maçı skoru ne oldu?
Anagold 24erzincanspor, Çorum Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor - Çorum Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Anagold 24erzincanspor Çorum Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Mehmet Saldıraner(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 48. Rıdvan Türker, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 3. Abdullah Balıkuv, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 7. Niyazi Batuhan Salman, 20. Hakan Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 6. Ahmet Kaan Ergün, 53. Ozan Papaker, 41. Uğur Daşdemir, 22. Mehmet Kuruoğlu, 12. Abdulcebrail Akbulut, 28. Sabrican Vural, 23. Batuhan Yılmaz, 57. Emre Yıldız, 34. Emirhan Demir

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sefa Akgün 88.dk

Oyundan Çıkanlar
Mümin Talip Pazarlı 85.dk, Hakan Demir 76.dk, Uğurcan Bekçi 83.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Kuruoğlu 85.dk, Ozan Papaker 76.dk, Abdulcebrail Akbulut 83.dk

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 54. Tarık Mayhoş, 22. Abdulhamit Yıldız, 61. Murat Türkkan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 80. Hüseyin Bak, 10. Umut Kaya, 27. Mikail Albayrak, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 88. Hüseyin Can Sözüdoğru, 26. Mete Yıldız, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 6. Kerem Çağatay, 77. Kürşat Altunkaya, 14. Oktay Balcı

Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir

Goller
Sinan Kurumuş,79.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Bak 52.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Bak 66.dk, Mikail Albayrak 74.dk, Cengiz Ötkün 89.dk

Oyuna Girenler
Kerem Çağatay 66.dk, Oktay Balcı 74.dk, Mete Yıldız 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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