Anagold 24erzincanspor 0 - 2 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Niğde Anadolu ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Anagold 24erzincanspor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?

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