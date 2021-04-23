Anagold 24erzincanspor 0 - 2 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Niğde Anadolu ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Anagold 24erzincanspor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?
Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Anagold 24erzincanspor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00
Anagold 24erzincanspor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Melih Kurtuluş(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)
Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 3. Abdullah Balıkuv, 6. Ahmet Kaan Ergün, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 53. Ozan Papaker, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 12. Abdulcebrail Akbulut, 19. Saruhan Kaymak, 34. Emirhan Demir, 57. Emre Yıldız, 2. Emre Sarıkaya
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Daşdemir 68.dk, Uğurcan Bekçi 78.dk, Mustafa Ethem Erboğa 78.dk, Sabrican Vural 54.dk
Oyuna Girenler
Rıdvan Türker 68.dk, Emre Yıldız 78.dk, Abdulcebrail Akbulut 78.dk, Ozan Papaker 54.dk
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 48. Berkin Taşkın, 66. Yücel Candemir, 51. Fatih Aktay, 82. Polat Abay
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 33. Furkan Şamil Çetin, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 41. Şahan Akyüz, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 17. Atalay Yıldırım
Teknik Sorumlu
Goller
Hüseyin Altuğ Taş,38.dk (f), Recep Yemişci,61.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rıza Efendioğlu 35.dk, Sarı Kart Ali Emre Yanar 89.dk, Sarı Kart Berkin Taşkın 82.dk, Sarı Kart Polat Abay 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Altuğ Taş 73.dk, Yücel Candemir 73.dk, Ferhat Katipoğlu 90+3.dk, Berkin Taşkın 90+3.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 79.dk
Oyuna Girenler
Barışcan Işık Altunbaş 73.dk, Furkan Şamil Çetin 73.dk, Emirhan Can 90+3.dk, Şahan Akyüz 90+3.dk, Ali Mert Aydın 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|34
|23
|11
|0
|78
|22
|80
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|33
|18
|11
|4
|73
|32
|65
|41
|3
|Ankara Demirspor
|33
|16
|11
|6
|52
|33
|59
|19
|4
|Sarıyer
|34
|16
|11
|7
|51
|33
|59
|18
|5
|Kocaelispor
|33
|17
|8
|8
|47
|29
|59
|18
|6
|24Erzincanspor
|33
|15
|11
|7
|45
|29
|56
|16
|7
|Uşak Spor
|33
|15
|9
|9
|52
|37
|54
|15
|8
|Afjet Afyonspor
|33
|13
|12
|8
|49
|43
|51
|6
|9
|Amed Sportif
|34
|15
|6
|13
|46
|45
|51
|1
|10
|Çorum FK
|33
|14
|8
|11
|60
|36
|50
|24
|11
|Kahramanmaraşspor
|33
|8
|10
|15
|39
|57
|34
|-18
|12
|Zonguldak Kömürspor
|33
|7
|12
|14
|29
|44
|33
|-15
|13
|Niğde Anadolu FK
|33
|7
|11
|15
|31
|49
|32
|-18
|14
|Şanlıurfaspor
|33
|9
|7
|17
|38
|67
|34
|-29
|15
|İnegölspor
|33
|6
|12
|15
|35
|49
|30
|-14
|16
|Ergene Velimeşe
|33
|5
|12
|16
|38
|65
|27
|-27
|17
|Gümüşhanespor
|33
|8
|6
|19
|35
|68
|30
|-33
|18
|Sancaktepe FK
|33
|7
|5
|21
|33
|69
|26
|-36
|19
|Hacettepe Spor
|33
|6
|7
|20
|25
|49
|25
|-24
Fikstür
|22.04.2021
|24Erzincanspor
|0-2
|Niğde Anadolu FK
|22.04.2021
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|Manisa FK
|22.04.2021
|Uşak Spor
|2-0
|Kocaelispor
|22.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Afjet Afyonspor
|22.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|2-0
|Ergene Velimeşe
|22.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-2
|İnegölspor
|22.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-1
|Çorum FK
|22.04.2021
|Gümüşhanespor
|0-3
|Sarıyer
|22.04.2021
|Amed Sportif
|0-2
|Ankara Demirspor