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Anagold 24erzincanspor 0 - 2 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor 0 - 2 Niğde Anadolu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  35. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Niğde Anadolu ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Anagold 24erzincanspor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?
Anagold 24erzincanspor, Niğde Anadolu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00

Anagold 24erzincanspor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Melih Kurtuluş(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 41. Uğur Daşdemir, 33. Mümin Talip Pazarlı, 4. Yunus Emre Çakır, 3. Abdullah Balıkuv, 6. Ahmet Kaan Ergün, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 48. Rıdvan Türker, 53. Ozan Papaker, 22. Mehmet Kuruoğlu, 23. Batuhan Yılmaz, 12. Abdulcebrail Akbulut, 19. Saruhan Kaymak, 34. Emirhan Demir, 57. Emre Yıldız, 2. Emre Sarıkaya

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 83.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Daşdemir 68.dk, Uğurcan Bekçi 78.dk, Mustafa Ethem Erboğa 78.dk, Sabrican Vural 54.dk

Oyuna Girenler
Rıdvan Türker 68.dk, Emre Yıldız 78.dk, Abdulcebrail Akbulut 78.dk, Ozan Papaker 54.dk

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 49. Ferhat Katipoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 8. Metehan Yilmaz, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 48. Berkin Taşkın, 66. Yücel Candemir, 51. Fatih Aktay, 82. Polat Abay

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 33. Furkan Şamil Çetin, 22. Emirhan Can, 11. Ali Mert Aydın, 41. Şahan Akyüz, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 17. Atalay Yıldırım

Teknik Sorumlu


Goller
Hüseyin Altuğ Taş,38.dk (f), Recep Yemişci,61.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Rıza Efendioğlu 35.dk, Sarı Kart Ali Emre Yanar 89.dk, Sarı Kart Berkin Taşkın 82.dk, Sarı Kart Polat Abay 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Altuğ Taş 73.dk, Yücel Candemir 73.dk, Ferhat Katipoğlu 90+3.dk, Berkin Taşkın 90+3.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 79.dk

Oyuna Girenler
Barışcan Işık Altunbaş 73.dk, Furkan Şamil Çetin 73.dk, Emirhan Can 90+3.dk, Şahan Akyüz 90+3.dk, Ali Mert Aydın 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK342311078228056
2Hekimoğlu Trabzon331811473326541
3Ankara Demirspor331611652335919
4Sarıyer341611751335918
5Kocaelispor33178847295918
624Erzincanspor331511745295616
7Uşak Spor33159952375415
8Afjet Afyonspor33131284943516
9Amed Sportif34156134645511
10Çorum FK331481160365024
11Kahramanmaraşspor3381015395734-18
12Zonguldak Kömürspor3371214294433-15
13Niğde Anadolu FK3371115314932-18
14Şanlıurfaspor339717386734-29
15İnegölspor3361215354930-14
16Ergene Velimeşe3351216386527-27
17Gümüşhanespor338619356830-33
18Sancaktepe FK337521336926-36
19Hacettepe Spor336720254925-24

Fikstür

22.04.202124Erzincanspor0-2Niğde Anadolu FK
22.04.2021Zonguldak Kömürspor0-0Manisa FK
22.04.2021Uşak Spor2-0Kocaelispor
22.04.2021Şanlıurfaspor1-0Afjet Afyonspor
22.04.2021Kahramanmaraşspor2-0Ergene Velimeşe
22.04.2021Hekimoğlu Trabzon2-2İnegölspor
22.04.2021Hacettepe Spor1-1Çorum FK
22.04.2021Gümüşhanespor0-3Sarıyer
22.04.2021Amed Sportif0-2Ankara Demirspor
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