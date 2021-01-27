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Anagold 24erzincanspor 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  20. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 26.01.2021 13:00'da karşılaştı. Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Anagold 24erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı skoru ne oldu?
Anagold 24erzincanspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustakil Atletizm Pisti Sahası - Erzincan - Erzinc

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.01.2021 13:00

Anagold 24erzincanspor Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemleri
Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(2. Yardımcı Hakem), Erdem Demirtaş(dördüncü Hakem)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
1. Murat Demir, 48. Rıdvan Türker, 3. Abdullah Balıkuv, 33. Mümin Talip Pazarlı, 22. Mehmet Kuruoğlu, 6. Ahmet Kaan Ergün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 61. Sefa Akgün, 7. Niyazi Batuhan Salman, 30. Umut Sönmez, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
88. Hayrullah Mert Akyüz, 41. Uğur Daşdemir, 12. Abdulcebrail Akbulut, 24. Oğuz Özden, 23. Batuhan Yılmaz, 20. Hakan Demir, 9. Uğurcan Bekçi, 28. Sabrican Vural, 57. Emre Yıldız, 53. Ozan Papaker

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
Hakan Demir,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Kuruoğlu 69.dk, Sarı Kart Niyazi Batuhan Salman 54.dk

Oyundan Çıkanlar
Mümin Talip Pazarlı 89.dk, Niyazi Batuhan Salman 61.dk, Sefa Akgün 61.dk, Umut Sönmez 46.dk

Oyuna Girenler
Sabrican Vural 89.dk, Uğurcan Bekçi 61.dk, Hakan Demir 61.dk, Ozan Papaker 46.dk

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 3. Anıl Şahin, 10. Yusuf Yağmur, 11. Samet Katanalp, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 91. Mehmet Sıddık İstemi

Yedekler
47. Serkan İpek, 5. Deniz Yılmaz, 6. Ümit Karaal, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 20. Seymen Yağmur, 21. Abdullah Çetin, 27. Şahin Şafakoğlu

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Emrah Taysı,75.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Erman Bulucu 55.dk, Sarı Kart Zeki Korkmaz 67.dk, Sarı Kart Samet Katanalp 84.dk, Sarı Kart Anıl Şahin 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Samet Katanalp 86.dk, Mehmet Sıddık İstemi 89.dk, Yusuf Yağmur 90+3.dk

Oyuna Girenler
Şahin Şafakoğlu 86.dk, Muhlis İstemi 89.dk, Ümit Karaal 90+3.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon18114337163721
324Erzincanspor19107234183716
4Sarıyer189812683518
5Uşak Spor1896333213312
6Kocaelispor189542216326
7Amed Sportif198562725292
8Afjet Afyonspor18765242527-1
9Çorum FK1875638252613
10Ankara Demirspor186752822256
11Kahramanmaraşspor18585232623-3
12Sancaktepe FK18648263022-4
13İnegölspor18468212718-6
14Zonguldak Kömürspor18459182817-10
15Ergene Velimeşe183510213814-17
16Niğde Anadolu FK18279143013-16
17Hacettepe Spor18231312329-20
18Gümüşhanespor183312194212-23
19Şanlıurfaspor18151216528-36

Fikstür

26.01.202124Erzincanspor1-1Amed Sportif
27.01.2021Zonguldak Kömürspor İnegölspor
27.01.2021Uşak Spor Ergene Velimeşe
27.01.2021Şanlıurfaspor Ankara Demirspor
27.01.2021Sarıyer Kocaelispor
27.01.2021Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe FK
27.01.2021Hacettepe Spor Niğde Anadolu FK
27.01.2021Gümüşhanespor Afjet Afyonspor
27.01.2021Manisa FK Çorum FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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