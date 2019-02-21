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Anagold 24erzincanspor 5 - 1 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Anagold 24erzincanspor 5 - 1 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Anagold 24erzincanspor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Anagold 24erzincanspor ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Anagold 24erzincanspor sahasında Kocaelispor ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Anagold 24erzincanspor - Kocaelispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bayburt İl Özel İdare22146233124821
2Kocaelispor2212462720407
3Serik Belediyespor2210932518397
4Karacabey Birlikspor2211472927372
5Yeni Çorumspor2211293123358
6Payasspor221048222334-1
7Halide Edip Adıvar SK22886242632-2
8Turgutluspor229493331312
924 Erzincanspor228593028292
10Diyarbekirspor228592525290
11Muğlaspor2275102121260
121461 Trabzon225116192026-1
13Cizrespor225107172325-6
14Gölcükspor226610132124-8
15Bağcılar SK22589252923-4
16Fatsa Belediyespor22589172423-7
17Ankara Adliyespor223109212419-3
18Bucaspor223712183516-17

Fikstür

16.02.20191461 Trabzon2-0Muğlaspor
17.02.2019Halide Edip Adıvar SK1-0Bayburt Grup Özel İdare
17.02.2019Gölcükspor0-2Karacabey Birlikspor
17.02.2019Fatsa Belediyespor2-1Ankara Adliyespor
17.02.2019Bucaspor0-0Anadolu Bağcılar SK
17.02.2019Turgutluspor3-2Çorum Belediyespor
17.02.201924 Erzincanspor5-1Kocaelispor
17.02.2019Serik Belediyespor1-1Cizrespor
17.02.2019Payasspor1-0Karaköprü Belediyespor

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