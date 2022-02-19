Anagram ne demek, TDK'ya göre Anagram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anagram ne demek? Anagram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anagram kelimesi. Peki anagram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anagram nedir, anagram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANAGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anagram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anagram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anagram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime



ANAGRAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bakla kelimesinin anagramı ablaktır.

