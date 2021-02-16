Anahtarcı (Çilingir) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) mesleği için “1120.22” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör) mesleği için “1120.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anahtarcı (Çilingir) Meslek Kodu “7222.02” olarak belirlenmiştir.

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