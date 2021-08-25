Anahtarı evde unutan adam üst kattan halatla girmeyi denedi, düşerek hayatını kaybetti!

Olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki emekli öğretmen Reşat Coşkun, evden çıkarken anahtarı içeride unuttu. Çilingire haber veren Coşkun daha sonra beklemeyerek anahtarı kendi almaya karar verdi. Üst kattaki komşusunun balkonundan halatla kendini aşağı sarkıtan Coşkun, halatın çözülmesi sonucu üçüncü kattan yere çakılarak hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Emekli olalı 1 ay olduğu öğrenilen Reşat Coşkun'un düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları yaptığı müdahalelerin ardından Reşat Coşkun'un hayatını kaybettiğini ifade etti. Coşkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"TAŞINACAKTI, NASİP OLMADI"

Reşat Coşkun'un yakını Ömer Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kısa bir zaman önce emekliye ayrılan hocam, anahtarı kapının üzerinde unutuyor. Çilingiri çağırıyorlar. Çilingir gecikince, 'Ben üst kattan inerim' deyip halatı beline bağlıyor ve inerken halat çözülüyor ve düşüyor. Kendisinin 3 çocuğu var. Yaklaşık 6 ay önce de trafik kazasında kızının nişanlısını yani damadını kaybetmişti. Buradaki evini de satmış ve şehir merkezinden yeni bir ev almıştı. Cumartesi günü de oraya taşınacaklardı, nasip olmadı" diye konuştu.