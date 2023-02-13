Anaitz Arbilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anaitz Arbilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anaitz Arbilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anaitz Arbilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anaitz Arbilla 15 Mayıs 1987 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anaitz Arbilla Zabala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anaitz Arbilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anaitz Arbilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 30 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Anaitz Arbilla'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anaitz Arbilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anaitz Arbilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anaitz Arbilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anaitz Arbilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2006 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2008 yılında Barakaldo CF

1 Temmuz 2009 yılında Poli Ejido

1 Temmuz 2010 yılında UD Salamanca

1 Temmuz 2011 yılında Hércules CF

28 Ocak 2013 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol

30 Ağu 2016 yılında Eibar

Anaitz Arbilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anaitz Arbilla şuan Eibar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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