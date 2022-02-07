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Anakronik ne demek, TDK'ya göre Anakronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Anakronik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Anakronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Anakronik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Anakronik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Anakronik ne demek, TDK'ya göre Anakronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anakronik ne demek? Anakronik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anakronik kelimesi. Peki anakronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anakronik nedir, anakronik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANAKRONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anakronik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Anakronik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anakronik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çağı geçmiş, çağa uymaz, eskimiş
- Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunan

ANAKRONİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Diplomasi bu gülünç duruma neden düşmüştür? Çünkü o, bu devrin göreneklerine ve geleneklerine saplanıp kalmış anakronik bir müessesedir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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