Analitik Kimya Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.34” kod olarak kullanılır iken Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni mesleği için “3412.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Analitik Kimya Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.04” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın